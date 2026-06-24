Екатеринбуржец избил бывшую и разгромил ее квартиру

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который ворвался в квартиру бывшей девушки, избил ее и разгромил жилье. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Космонавтов, соседи услышали крики о помощи, затем из подъезда выбежала заплаканная девушка. Она рассказала, что бывший возлюбленный поджидал ее на лестничной клетке, оттаскал за волосы и забрал телефон, чтобы она не смогла вызвать полицию.

Агрессор ворвался в квартиру екатеринбурженки и устроил погром. Очевидцы успокоили потерпевшую и вызвали полицию, когда они вышли из подъезда, заметили убегающего мужчину. Соседи смогли скрутить агрессора. Прибывшие полицейские задержали мужчину, потерпевшая написала на него заявление. Проводится проверка.

До этого в Татарстане мужчина зверски избил возлюбленную. Прямо на улице он стал наносить удары и прыгать на ее лице, когда та потеряла сознание. Его задержали.

Ранее петербурженке, которую облил кислотой бывший сожитель, пришлось удалить глаз.