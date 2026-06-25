«Доказательств коллапса нет»: в Госдуме вступились за сожительство без брака

Нельзя утверждать, что сожительство россиян без брака негативно влияет на демографию – на сегодняшний день нет никаких доказательств, что в таких парах рождается меньше детей. Основной причиной отказа граждан заводить детей является не отсутствие штампа в паспорте, а проблема с финансами и жильем, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Так она в беседе с НСН прокомментировала заявление замминистра юстиции России Вадим Баланина, назвавшего сожительство без брака угрозой безопасности страны.

«Угрозой национальной безопасности страны можно назвать бедность наших семей, в результате которой многие семьи распадаются, даже те, где брак официально зарегистрирован, — подчеркнула депутат. — До 60% молодежи сегодня готовы вступить в брак, завести детей, но их сдерживают только две вещи – отсутствие жилья и гарантированного дохода».

Достоверных данных о том, что сожительство грозит демографическим коллапсом нет, зато точно известно, что на рождаемость влияют стабильность экономики, доверие населения к власти, а также соцподдержка, добавила Останина. Она напомнила, что сегодня модели семьи меняются, и это стало нормой, поэтому регулировать вопросы формальностей не нужно.

Вместо этого парламентарий призвала работать над другими составляющими проблемы низкой демографии, включая создание условий, в которых россияне будут чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Важно, чтобы семьи всегда могли получить материальную, социальную и психологическую помощь, убеждена депутат. Она констатировала, что в большинстве случаев сегодня для получения тех или иных мер поддержки условием является именно бедность – депутат подчеркнула, что это неправильно и провоцирует рост числа фиктивных разводов.

Напомним, Баланин заявил, что распространение незарегистрированных семейных союзов можно рассматривать как фактор, несущий риски для безопасности государства. Замглавы Минюста также отметил, что ведомство выступает за укрепление института семьи и поддерживает меры, направленные на противодействие разрушению традиционных идеологических ценностей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал замминистра, назвав сожительство промискуитетом, направленным на удовлетворение личных потребностей. Он сравнил людей, не регистрирующих свой брак, с прокомпостированными талонами в общественном транспорте, а также добавил, что сожительствующие пары лишают свой союз сакральности.

Ранее депутат призвала не связывать соло-материнство с разочарованием в мужчинах.