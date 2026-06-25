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Культура

Волочкова решила создать незабываемый дуэт с Shaman

Волочкова готовится покорить сердца россиян, спев дуэтом с Shaman
Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова заявила о своем желании спеть дуэтом с Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). В беседе с Общественной Службой Новостей звезда призналась, что давно мечтает об этом и уверена, что совместное исполнение песни с таким сильным вокалистом покорит сердца слушателей.

«Мне кажется, что наш дуэт мог бы стать чем-то очень зрелищным и незабываемым. Я знаю, что Ярослав — сильный вокалист, но говорят, что и у меня голос неплохой. Я уверена, что наш дуэт мог бы покорить сердца многих зрителей», ― заявила балерина, добавив, что у нее есть много новых песен, которые подойдут для исполнения в дуэте с Дроновым.

Волочкова также сообщила, что активно работает над улучшением вокальных данных, а также записывает новый альбом.

Напомним, до этого экс-солистка Большого театра рассказала о планах продолжить карьеру в музыкальном направлении и стать «главной певицей всея Руси». По ее словам, у нее много поклонников, которые хвалят ее вокал. Наличие хорошего голоса и слуха она объяснила тем, что «тонко чувствует эту стихию», так как выросла на музыке. Фанатов балерина призвала ждать скорого выхода второго альбома.

Ранее Волочкова назвала единственного мужчину, с которым была счастлива.

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