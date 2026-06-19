Депутат рассказал, что важно сделать при покупке дачи и загородного дома

Перед покупкой земельного участка обязательно нужно проверить его на юридическую чистоту — изучить выписку из ЕГРН и кадастровую карту, чтобы знать об обременениях и ограничениях в строительстве. Об этом «Газете.Ru» рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Обязательно изучите выписку из Единого государственного реестра недвижимости — лучше попросите продавца самому заказать актуальную выписку, чтобы видеть данные о владельце и возможных обременениях. Также рекомендую заглянуть на публичную кадастровую карту, где можно бесплатно узнать, в границах какой зоны находится участок и разрешено ли на нем строительство дома. Отдельно хочу сказать про «дачную амнистию». Хотя ее действие формально завершилось 1 марта 2026 года, она продолжает работать для уже существующих объектов — упрощенный порядок регистрации прав действует для садовых и жилых домов, построенных до этого срока», — сказал он.

Чаплин уточнил, что дом можно купить по программе семейной ипотеки, однако сделать это можно только с участием профессионального подрядчика.

«Первая и, пожалуй, самая востребованная — семейная ипотека под 6%. Построить дом по ней можно, но только с привлечением профессионального подрядчика и через эскроу-счет — самостоятельно строить за такие деньги уже нельзя. Важное изменение 2026 года: с 1 февраля на семью можно оформить только один такой кредит — оба супруга становятся созаемщиками, и повторную льготную ипотеку можно взять только после погашения первой и рождения еще одного ребенка. Максимальная сумма — 12 миллионов рублей для Москвы, области и Санкт-Петербурга, и шесть миллионов рублей для остальных регионов», — добавил он.

По словам парламентария, участок можно приобрести также по сельской, IT и дальневосточной ипотекам, но по правилам всех программ строительство может занять не более двух лет, а дом должен быть пригоден для круглогодичного проживания.

«Вторая программа — сельская ипотека со ставкой 3%. Но здесь строгое ограничение: с 2025 года ее могут получить только работники агропромышленного комплекса или социальной сферы, а также участники специальной военной операции. Третья — IT-ипотека под 6% для сотрудников аккредитованных IT-компаний с высоким доходом. Четвертая — дальневосточная и арктическая ипотека со ставкой до 2% для определенных категорий граждан на соответствующих территориях. При выборе программы обращаю внимание: все они требуют, чтобы построенный дом был пригоден для круглогодичного проживания, не превышал трех этажей и 20 метров в высоту. Срок строительства обычно составляет от 12 до 24 месяцев, и если не уложиться, ставка повышается до рыночной», — напомнил он.

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