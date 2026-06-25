Мужчина не выжил, упав с 12 этажа в Липецке

Gorod48.ru: в Липецке мужчина упал с 12 этажа и не выжил

В Липецке 47-летний мужчина разбился, упав с высоты. Об этом сообщает Gorod48.ru.

Инцидент произошел 24 июня в многоэтажном доме. Местный житель сорвался с общего балкона на 12 этаже и полетел вниз.

В результате он не выжил. Стражи порядка проводят проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

До этого в Саратове восьмилетний мальчик упал с высоты в заброшенном здании. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Также устанавливается, кто допустил свободный доступ на объект, подлежащий сносу. Прокуратура даст оценку действиям собственника здания.

Ранее в Саратове школьница сорвалась с недостроенной многоэтажки.