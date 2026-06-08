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Общество

В Саратове 8-летний мальчик упал с высоты в заброшенном здании и разбился

В Саратове восьмилетний школьник проник в заброшенный дом и сорвался с высоты
Thomas Peter/Reuters

Восьмилетний ребенок пострадал при падении с высоты в Заводском районе Саратова, сообщили в прокуратуре региона.

Несчастный случай произошел 8 июня в заброшенном здании в районе Барнаульской улицы.

По данным «СарИнформ», мальчик самостоятельно туда проник и упал с высоты, в результате чего получил серьезные травмы.

«Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Кто допустил свободный доступ на объект, подлежащий сносу, сейчас выясняют правоохранительные органы. Назначены проверки. Прокуратура даст оценку действиям собственника здания по исполнению требований законодательства при содержании объекта недвижимости.

Ранее ребенок выпал из окна в российском детсаду, пока воспитательница спала.

 
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