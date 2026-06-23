В Саратове школьница сорвалась с недостроенной многоэтажки

В Саратове 10-летняя школьница упала с высоты в заброшке

В Саратове 10-летняя девочка упала с высоты в заброшенном здании, несовершеннолетняя выжила, ее госпитализировали с травмами. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным Telegram-канала «Новости Саратова и области», девочка находилась недостроенной многоэтажке, она упала с высоты второго этажа. Несовершеннолетняя получила травмы, ее госпитализировали.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливается владелец заброшенного здания. Подробности о состоянии пострадавшей неизвестны.

До этого подросток-руфер сорвался с крыши высотки в Петербурге. Двое молодых людей решили пробраться на крышу высотки на Московском проспекте. Один из них забрался на общий балкон и попытался по канату пролезть наверх. Однако в какой-то момент сорвался. Подростка с многочисленными травмами госпитализировали. Спасти его не удалось.

Ранее подросток сорвался с крыши заброшенного здания в Саранске.