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Общество

Китайский город с населением около 2,5 млн человек почти ушел под воду

Ливни затопили город с населением 2,4 млн человек в центральном Китае

Город Хуанши с населением более 2,4 млн человек в центральной части Китая пострадал от продолжительных ливней, которые спровоцировали масштабные затоплениям. Об этом сообщило местное интернет-издание «Цзиму Синьвэнь», передает РИА Новости.

«Дороги в поселке Лунган уезда Янсинь городского округа Хуанши оказались затоплены. В самом поселке и прилегающих деревнях наблюдалось критическое скопление воды. Люди оказались в ловушке», — говорится в публикации.

«Цзиму Синьвэнь» отмечает, что ситуация требовала оперативного реагирования со стороны экстренных служб, а Управление пожарно-спасательной службы Хуанши развернуло силы для ликвидации последствий стихии. Всего к работам привлекли 523 сотрудника пожарно-спасательной службы, 25 пожарных автомобилей и 114 спасательных лодок.

Эвакуация оказавшихся в зоне бедствия жителей успешно завершилась, в общей сложности 374 человек разместили в безопасных местах.

До этого в Челябинске затопило ряд улиц после мощного ливня. Сильнее всего залило недавно отремонтированный участок на улице Братьев Кашириных. Также вода затруднила проезд по Комсомольскому проспекту и Университетской набережной, сообщали очевидцы.

Ранее бобры спасли от наводнения станцию метро в Лондоне.

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