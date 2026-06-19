Бобры спасли от наводнения станцию метро в Лондоне

В Лондоне бобры помогли решить проблему регулярных наводнений возле станции метро Гринфорд, которая годами страдала от подтоплений во время сильных дождей, пишет UPI.

Станция, расположенная в районе Илинг на западе британской столицы, а также прилегающие улицы регулярно оказывались под водой после осадков. Для борьбы с наводнениями местные власти рассматривали строительство специального резервуара для сбора излишков воды.

Однако вместо дорогостоящего инженерного проекта было решено поддержать инициативу природоохранных организаций по возвращению бобров в этот район. В 2023 году в рамках проекта Ealing Beaver Project на территорию площадью около 10 гектаров переселили семью из пяти диких бобров.

За два года животные значительно изменили местный ландшафт. Строя плотины и прокладывая водные каналы, бобры создали естественную систему удержания воды, превратив часть территории в заболоченную зону. Благодаря этому дождевая вода теперь задерживается в верховьях водотока и не приводит к резкому повышению уровня воды ниже по течению.

По словам участников проекта, после появления бобров ситуация с наводнениями в районе заметно улучшилась. Исследователи отмечают, что животные удерживают воду естественным образом, создавая условия, необходимые для собственного существования, одновременно снижая риск подтоплений для городской инфраструктуры.

Ранее бобер захватил частный пруд и напал на его хозяев.