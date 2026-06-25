Врач предупредила об опасности хронического недосыпа

Сон является важным процессом, поддерживающим работу иммунной системы, сбой которой может привести к частому рецидивиру инфекций, аутоиммунным расстройствам, заболеваний отдельных органов и даже к онкологии. Об этом в разговоре с RT предупредила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

По словам эксперта, хронический недосып негативно влияет на иммунитет на нескольких уровнях.

«Во время сна организм вырабатывает мелатонин и пролактин, а они усиливают производство и активность иммунных клеток. Эти клетки распознают и уничтожают, среди прочего, опухолевые клетки. При хроническом недосыпе их эффективность падает», — подчеркнула она.

Врач предупредила, что при постоянном недостатке сна также нарушается выработка антител, которые нужны для формирования долговременного иммунитета. Недосып повышает уровень гормона стресса кортизола и провоспалительных цитокинов, из-за чего система начинает работать в слабом и одновременно изматывающем режиме. На фоне этого снижается ее способность правильно реагировать на вирусы и бактерии.

Кроме того, хронический недостып ухудшает регенерацию слизитых оболочек носа, ЖКТ и горла. Он также затрудняет выработку защитных факторов, в результате чего бактерии и вирусы легче попадают в организм.

По её словам, недостаток сна ухудшает и регенерацию слизистых оболочек носа, горла и ЖКТ, выработку защитных факторов, облегчая вирусам и бактериям проникновение в организм.

Кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская до этого говорила, что точное количество часов сна, нужное ребенку для качественного восстановления, зависит от его возраста. По ее словам, малышам в возрасте от 3 до 5 лет нужно спать 10-13 часов в сутки, детям от 6 до 12 лет необходимы 9-12 часов качественного отдыха, а подросткам от 13 до 18 лет требуется 8-10 часов сна. В эту норму входят как ночной, так и дневной отдых.

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