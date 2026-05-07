Собаководам назвали опасный для питомца цветок

Среди множества растений, опасных для собак, особенно выделяется ландыш, цветущий в мае–июне. Как предупредил в интервью РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, этот цветок поражает сердце.

«Специфического противоядия при этом на сегодняшний день не существует. Поэтому при отравлении каждая минута промедления может стоить жизни», — подчеркнул эксперт.

Опасность ландыша, по его словам, обусловлена содержащимися в нем сердечными гликозидами (например, конваллятоксином). Эти токсины нарушают работу ионных каналов миокарда.

Первые симптомы: рвота, острая диарея, обильное слюнотечение. Спустя несколько часов развивается поражение сердечно-сосудистой системы — аритмия, слабый пульс, падение давления, бледность или синюшность слизистых, рассказал кионолог.

При подозрении на отравление ландышем он посоветовал немедленно обратиться к ветеринару. Несмотря на то, что специфического антидота нет, при своевременной помощи шансы на спасение питомца остаются высокими.

Особую опасность для животных представляют химические вещества — удобрения, яды от кротов и крыс, средства от насекомых. Хранить их следует в закрытом сарае или запирающемся ящике, отметил специалист.

