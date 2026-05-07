Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Собаководам назвали опасный для питомца цветок

Кинолог Голубев: ландыши крайне опасны для собак
olgagorovenko/Shutterstock/FOTODOM

Среди множества растений, опасных для собак, особенно выделяется ландыш, цветущий в мае–июне. Как предупредил в интервью РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, этот цветок поражает сердце.

«Специфического противоядия при этом на сегодняшний день не существует. Поэтому при отравлении каждая минута промедления может стоить жизни», — подчеркнул эксперт.

Опасность ландыша, по его словам, обусловлена содержащимися в нем сердечными гликозидами (например, конваллятоксином). Эти токсины нарушают работу ионных каналов миокарда.

Первые симптомы: рвота, острая диарея, обильное слюнотечение. Спустя несколько часов развивается поражение сердечно-сосудистой системы — аритмия, слабый пульс, падение давления, бледность или синюшность слизистых, рассказал кионолог.

При подозрении на отравление ландышем он посоветовал немедленно обратиться к ветеринару. Несмотря на то, что специфического антидота нет, при своевременной помощи шансы на спасение питомца остаются высокими.

До этого Голубев объяснил, как сделать дачу безопасной для питомца.

Особую опасность для животных представляют химические вещества — удобрения, яды от кротов и крыс, средства от насекомых. Хранить их следует в закрытом сарае или запирающемся ящике, отметил специалист.

Ранее собаководам рассказали, почему открытые окна в квартире опасны для питомца.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!