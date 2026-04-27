Собаководам рассказали, как сделать дачу безопасной для питомца

Оказавшись на даче, собака не сможет различить грядки и клумбы, ядовитую и съедобную траву — для нее все это игровая площадка, которую нужно исследовать. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО напомнил, что обеспечение безопасности питомца — целиком ответственность хозяина.

«Животное не может самостоятельно оценить реальные риски. Привозя собаку на дачу, ориентируйтесь, что вы привезли ребенка, которому все интересно, а чувство страха еще пока не развито. Ответственность лежит полностью на плечах взрослого», — подчеркнул специалист.

По его словам, первое, на что стоит обратить внимание, — это надежность ограждения. Собака убегает не потому, что глупа, а из любопытства: если она увидит кошку или учует сородича за забором, сдержаться ей трудно.

Особую опасность для животных представляют химические вещества — удобрения, яды от кротов и крыс, средства от насекомых. Хранить их следует в закрытом сарае или запирающемся ящике, продолжил Голубев.

Он также предупредил, что многие дачные цветы и кустарники ядовиты: ландыши, наперстянка, гортензия, осенние крокусы, тис, самшит, даже сирень. От них лучше отказаться или оградить их отдельной сеткой.

На даче часто ведутся стройки и ремонты. Оставленная доска с гвоздем, кусок проволоки, битое стекло, открытый погреб — все это ловушки для собаки. Кроме того, не стоит подпускать животное к емкостям с водой из-за обитающих в ней инфекций, заключил кинолог.

До этого Голубев предупреждал, что в весенний сезон одной из главных опасностей для собак становятся насекомые, которые обитают как в лесах, так и во дворах и городских парках. Хозяевам, по его словам, необходимо внимательно следить за состоянием питомцев после каждого выхода на улицу. При обнаружении клеща нужно аккуратно вытащить его с помощью пинцета или специального инструмента, выкручивая и стараясь не повредить брюшко паукообразного.

