«Позвоните маме»: появились кадры задержания готовившего теракт в Мариуполе

Житель Мариуполя, задержанный по подозрению в подготовке теракта в здании суда, во время задержания просил сотрудников ФСБ связаться с его матерью. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

На опубликованных спецслужбой кадрах запечатлен момент задержания мужчины с самодельным взрывным устройством. Во время операции подозреваемый пытался разжалобить сотрудников.

«Позвоните маме! Ну позвоните маме!» — прохрипел задержанный.

Утром 25 июня ФСБ сообщила о предотвращении теракта в административном здании одного из районных судов Мариуполя. По данным ведомства, подозреваемый через Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб. По версии следствия, по его указанию он забрал оборудованного тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал привести в действие в здании районного городского суда.

В ФСБ отметили, что подозреваемый прибыл к зданию суда для совершения предполагаемого подрыва, однако был задержан сотрудниками спецслужбы.

Следственный отдел УФСБ России по ДНР возбудил уголовные дела по статьям о государственной измене, приготовлении к совершению террористического акта, а также о незаконном приобретении, хранении, перевозке, передаче и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее ФСБ предотвратила подрыв поезда с ГСМ в Подмосковье, задержав двух россиян.