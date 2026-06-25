В Мариуполе сорвали подготовку теракта в районном суде

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании одного из районных судов Мариуполя. По подозрению в подготовке преступления задержан гражданин России, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, житель Мариуполя через мессенджер Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб. По его указанию мужчина забрал из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал привести в действие в здании районного городского суда.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый прибыл к зданию суда для совершения подрыва, однако был задержан сотрудниками ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по Донецкой народной республике возбудил уголовные дела по статьям о государственной измене, приготовлении к совершению террористического акта, а также о незаконном приобретении, хранении, перевозке, передаче и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В ФСБ добавили, что суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого житель Хабаровска получил 23 года за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины. Мужчина планировал поджечь один из объектов на территории региона, после чего похитить оттуда оружие. Для совершения теракта фигурант вместе с соучастниками купили необходимую экипировку и сделали из петарды самодельное взрывное устройство, начинив его гвоздями. Теракт пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее российский школьник стал террористом, выполняя задания неизвестных.