Учительница лишилась работы и оказалась за решеткой после насилия над школьником

В США 29-летняя учительница попала под арест за секс со старшеклассником

В США учительницу обвинили в совращении несовершеннолетнего, сообщает WEHT.

В округе Хендерсон, штат Кентукки, учителю старшей школы Рэйчел Клемент предъявили обвинения, связанные с инцидентом, произошедшим в школе в мае с участием ученика. Точный возраст жертвы неизвестен.

По данным полиции, 29-летнюю женщину взяли под арест после того, как в окружном суде ей были предъявлены обвинения.

Клемент вменяют два эпизода незаконного использования электронных средств связи для вовлечения несовершеннолетнего в сексуальные действия, а также сексуальное насилие и фальсификацию вещественных доказательств.

Школьный округ расторг с Клемент контракт, запретив ей в дальнейшим работать на территории округа. Расследование продолжается.

До этого учитель накачал ученицу наркотиками, чтобы снять видео изнасилования и шантажировать ее. Так как пострадавшая боялась, что видео распространится или мужчина расправится с ее семьей, она никому не рассказывала о продолжающемся насилии. Учитель неоднократно нападал на девушку в уединенных местах. Спустя два года школьница все же обратилась в полицию. После этого учителя арестовали, в его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее педагог изнасиловал 14 учеников в школьной фотолаборатории и получил срок.