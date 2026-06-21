Учитель накачал ученицу наркотиками, чтобы снять видео изнасилования и шантажировать ее

Суд вынес приговор жителю Индии за насилие над собственной ученицей, которое продолжалось несколько лет. Об этом сообщает The Times of India.
По данным издания, мужчина работал учителем в местной школе. В 2019-м году к нему домой на дополнительные занятия стала ходить несовершеннолетняя ученица.
Как выяснили полицейские, педагог однажды добавил в еду школьницы наркотики и, пользуясь ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Процесс он снял на видео и в последствии шантажировал девушку.
Так как пострадавшая боялась, что видео распространится или мужчина расправится с ее семьей, она никому не рассказывала о продолжающемся насилии. Учитель неоднократно нападал на девушку в уединенных местах.
Спустя два года школьница все же обратилась в полицию. После этого учителя арестовали, в его отношении возбудили уголовное дело.
Суд приговорил фигуранта к 20 годам тюремного заключения.
Ранее в Москве учитель приставал к школьнице и следил за ее страницей в соцсетях.