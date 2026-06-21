Учитель накачал ученицу наркотиками, чтобы снять видео изнасилования и шантажировать ее

В Индии учитель получил срок 20 лет за изнасилование ученицы

Суд вынес приговор жителю Индии за насилие над собственной ученицей, которое продолжалось несколько лет. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, мужчина работал учителем в местной школе. В 2019-м году к нему домой на дополнительные занятия стала ходить несовершеннолетняя ученица.

Как выяснили полицейские, педагог однажды добавил в еду школьницы наркотики и, пользуясь ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Процесс он снял на видео и в последствии шантажировал девушку.

Так как пострадавшая боялась, что видео распространится или мужчина расправится с ее семьей, она никому не рассказывала о продолжающемся насилии. Учитель неоднократно нападал на девушку в уединенных местах.

Спустя два года школьница все же обратилась в полицию. После этого учителя арестовали, в его отношении возбудили уголовное дело.

Суд приговорил фигуранта к 20 годам тюремного заключения.

Ранее в Москве учитель приставал к школьнице и следил за ее страницей в соцсетях.