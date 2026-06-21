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Общество

Учитель накачал ученицу наркотиками, чтобы снять видео изнасилования и шантажировать ее

В Индии учитель получил срок 20 лет за изнасилование ученицы
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор жителю Индии за насилие над собственной ученицей, которое продолжалось несколько лет. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, мужчина работал учителем в местной школе. В 2019-м году к нему домой на дополнительные занятия стала ходить несовершеннолетняя ученица.

Как выяснили полицейские, педагог однажды добавил в еду школьницы наркотики и, пользуясь ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Процесс он снял на видео и в последствии шантажировал девушку.

Так как пострадавшая боялась, что видео распространится или мужчина расправится с ее семьей, она никому не рассказывала о продолжающемся насилии. Учитель неоднократно нападал на девушку в уединенных местах.

Спустя два года школьница все же обратилась в полицию. После этого учителя арестовали, в его отношении возбудили уголовное дело.

Суд приговорил фигуранта к 20 годам тюремного заключения.

Ранее в Москве учитель приставал к школьнице и следил за ее страницей в соцсетях.

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