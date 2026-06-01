Педагог изнасиловал 14 учеников в школьной фотолаборатории и получил срок

В Британии 82-летнего экс-учителя осудили за насилие над 14 учениками

В Великобритании бывший учитель частной школы получил тюремный срок за сексуальное насилие над 14 учениками, сообщает Metro.

Долгие годы Дэвид Джеймс Кларк руководил фотоклубом в школе Newlands в Сифорде, Восточный Сассекс, и использовал свое положение, чтобы уводить мальчиков в темную комнату школьной фотолаборатории, где насиловал их.

Кларк начинал с объятий, просил сесть к нему на колени, затем переходил к прикосновениям к гениталиям, взаимной мастурбации, а иногда — к оральному сексу и педерастии.

Прокурор Клэр Бринтон отметила, что педагог охотился на уязвимых детей, находившихся вдали от дома, и манипулировал ими, используя угрозы и взятки.

В итоге Королевский суд Брайтона признал 82-летнего мужчину виновным по 45 пунктам обвинения в сексуальном насилии над детьми и одному пункту создания непристойных изображений детей. Его приговорили к 26 годам лишения свободы.

После оглашения приговора следователь Ники Бирд поблагодарил за смелость 14 мужчин, признанных потерпевшими, и обратился к другим возможным жертвам Кларка, попросив их обратиться в полицию.

Ранее педофил переодевался в женскую одежду и изнасиловал пятерых девочек.