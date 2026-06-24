Российский школьник стал террористом, выполняя задания неизвестных

В Подмосковье задержали 15-летнего подростка за поджог на железной дороге

В Московской области задержали 15-летнего школьника, подозреваемого в поджоге объекта железнодорожной инфраструктуры в столице. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, подросток познакомился в мессенджере с девушкой, которая попросила его отправить геолокацию. После этого ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и под угрозой уголовной ответственности за содействие в подготовке теракта убедил выполнить ряд заданий.

Школьник совершил поджог на станции Москва-Киевская по указанию анонима, а на следующий день был задержан сотрудниками Госавтоинспекции при содействии ФСБ. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). Ведется расследование.





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