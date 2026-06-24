В российском городе 35 человек отравились окрошкой и оливье из магазина

В Курске 35 человек отравились окрошкой и оливье из магазина

В Курске произошло массовое отравление окрошкой и оливье из магазина. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Пострадавшие ели готовую кулинарную продукцию одного из городских гастрономов. В состав блюд входили яйца, картофель, колбаса и овощи. Сразу после первых сигналов об отравлении специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование, а деятельность кулинарного цеха приостановили.

Опасную продукцию изъяли из оборота и отправили на анализ. Заболевших обследовали и выявили у них сальмонеллез средней степени тяжести.

46tv.ru сообщает, что от отравления пострадали 35 человек. Среди них четверо детей.

Ранее в Туве возбудили дело после массового отравления в кафе.