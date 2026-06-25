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Общество

Один из аэропортов Татарстана приостановил обслуживание рейсов

Росавиация заявила о введении временных ограничений в аэропорту Бугульмы
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт в городе Бугульма, расположенном в Республике Татарстан, приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Заявление было опубликовано в 6:45 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — утверждается в тексте.

Рано утром 25 июня в Самарской области ввели план «Ковер», закрыв воздушное пространство на всех высотах. Данный режим могут объявить по ряду причин, включая внезапное изменение метеорологических условий и атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По информации министерства обороны России, ночью средства противовоздушной обороны сбили 269 украинских дронов самолетного типа над территорией страны. Часть целей нейтрализовали над акваторией Черного моря. Также атаки отразили в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и 10 областях. Среди них — Тульская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Калужская, Смоленская, Курская, Волгоградская, Брянская и Саратовская.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево упал БПЛА.

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