В Самарской области ввели план «Ковер»

На территории Самарской области ввели план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Самарской области действует режим «Ковер». Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах», — написал глава региона.

Накануне воздушная гавань Геленджика, а также аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

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