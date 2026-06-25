В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заболевания ЦНС из-за плохого воздуха

Количество случаев заболеваний нервной системы из-за плохого воздуха в России снизилось более чем в 4 раза за 9 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В публикации отмечается, что в 2025 году было зарегистрировано 8,56 подобных случаев на 100 тыс. населения. По сравнению с 2016 годом зафиксировано снижение данного показателя в 4,44 раза, с 2024 года — в 2,8 раза.

До этого сообщалось, что в России зафиксировали снижение заболеваемости астмой и астматическим статусом из-за низкого качества воздуха в 2,3 раза в сравнении с результатами 2016 года.

Также из доклада Роспотребнадзора следует, что по итогам 2025 года заболеваемость корью в РФ снизилась в 3,4 раза в сравнении с 2024 годом. В период с 2023 по 2025 год в стране фиксировался циклический подъем заболеваемостью корью. Подобные явления регистрируются каждые четыре-шесть лет, следует из доклада. Пик заболеваемости пришелся на 2024 год. Тогда в России выявили 22,4 тыс. случаев кори.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали регион с самым высоким уровнем ВИЧ-инфицированности.