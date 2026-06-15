В Роспотребнадзоре назвали регион с самым высоким уровнем ВИЧ-инфицированности

Самыми ВИЧ-инфицированными российскими регионами являются Чукотка, Иркутская область и Алтайский край. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что показатели заболеваемости превысили средний уровень по России в 34 регионах. Самые высокие показатели зафиксированы в Сибири, Урале и Приволжье. В ряде субъектов РФ регистрировалась высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди сельских жителей.

По итогам 2025 года в Чукотском автономном округе заболеваемость составила 114,81 случая на 100 тыс. населения, что в 54 раза выше среднемноголетнего уровня. В Иркутской области аналогичный показатель составил 67,01 случая, что почти в 120 раз выше среднемноголетнего уровня. В Алтайском крае численность заболевших ВИЧ-инфекцией равна 63,73 на 100 тыс. населения, что выше среднемноголетнего уровня в 81,6 раза.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в прошлом году среди впервые выявленных лиц с ВИЧ больше всего (34,8%) составили россияне в возрасте 40-49 лет. Среди впервые зарегистрированных больных 60,3% составили мужчины.

14 июня Минздрав РФ сообщил, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась на 48%.

Ранее заболеваемость ВИЧ в России сократилась вдвое за 10 лет, достигнув исторического минимума.