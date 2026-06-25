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Общество

В России снизилась заболеваемость астмой из-за плохого воздуха

Роспотребнадзор: заболеваемость астмой из-за воздуха упала в РФ в 2,3 раза
Dragana Gordic/Shutterstock/FOTODOM

В России зафиксировали снижение заболеваемости астмой и астматическим статусом из-за низкого качества воздуха в 2,3 раза в сравнении с результатами 2016 года. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 году».

По данным ведомства, по итогам 2025 года заболеваемость астмой и астматическим статусом из-за плохого воздуха в стране составила 2,23 дополнительного случая на 100 тыс. человек. При этом среди детей в возрасте от 0 до 14 лет показатель составил 4,65 дополнительного случая на 100 тыс. населения, что в 1,93 раза меньше, чем в 2016 году.

В Роспотребнадзоре добавили, что среди взрослого населения число случаев заболевания составило 1,59 на 100 тыс. человек. В динамике с 2016 годом отмечено снижение — в 2,54 раза, в сопоставлении с 2024 годом — в 1,01 раза.

Из этого же доклада следует, что по итогам 2025 года заболеваемость корью в РФ снизилась в 3,4 раза в сравнении с 2024 годом. В период с 2023 по 2025 год в стране фиксировался циклический подъем заболеваемостью корью. Подобные явления регистрируются каждые четыре-шесть лет, следует из доклада. Пик заболеваемости пришелся на 2024 год. Тогда в России выявили 22,4 тыс. случаев кори.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали регион с самым высоким уровнем ВИЧ-инфицированности.

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