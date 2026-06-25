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Возможное местонахождение пропавшего вертолета проверяют в Приморском крае

МЧС проверяет возможное местонахождение пропавшего в Приморье вертолета
M G White/Shutterstock/FOTODOM

ГУ МЧС РФ по Приморском краю обнаружило помехи в радиосигнале, которые могут указывать на местонахождение пропавшего вертолета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».

«Вчера в ходе проведения воздушной разведки в 12 километрах северо-западнее н.п. Светлая были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное местонахождение пропавшего вертолета», — говорится в сообщении.

Для поисково-спасательных работ в округ отправлен вертолет Ми-8 МЧС России из Хабаровска, на место также отправились спасатели ГУ МЧС по Хабаровскому краю, две наземные группировки спасателей из Находки и населенного пункта Рудная Пристань. В готовности вылететь также находится Ми-8 МЧС во Владивостоке.

Вертолет Robinson R44 перестал выходить на связь 21 июня, на борту находились два человека. Транспортное средство занималось лесоавиационными работами.

Ранее после крушения вертолета в Краснодарском крае завели уголовное дело.

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