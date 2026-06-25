Угрозу цунами объявили в США

Метеослужба США объявила угрозу цунами после землетрясения в Венесуэле

В США объявлена угроза цунами после землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила Национальная метеослужба страны на своем портале.

По данным Геологической службы США, в среду в Венесуэле произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1.

Хотя эпицентр землетрясения находился на суше, Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США заявил о возможности возникновения цунами вдоль побережья Венесуэлы, Бонайре, Кюрасао и Арубы.

Землетрясение произошло в 18:04 по венесуэльскому времени примерно в 27 километрах к северо-западу от Монтальбана. Изначально сообщалось, что толчки были зафиксированы на глубине 10 км, однако, согласно обновленной информации, они произошли на глубине 13 км.

В начале июня американские геофизики подтвердили существование редкого типа землетрясений, возникающих глубоко в верхней мантии Земли под континентами. Поводом для открытия стало повторное изучение загадочного землетрясения, произошедшего почти полвека назад в штате Юта.

Ранее российские ученые создали систему мониторинга подземных вибраций.