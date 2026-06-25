Жителей юго-запада Японии предупредили о мощных ливнях

Более 730 тыс. жителей юго-западной части Японии получили рекомендацию об эвакуации из-за продолжающихся в регионе мощных ливневых дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное пожарное управление страны.

В публикации отмечается, что рекомендации получили жители пяти префектур – Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима. Их предупредили, что в регионе ожидаются разливы рек и оползни.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. По его данным, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Телеканал NHK сообщил, что после землетрясения компания Tohoku Electric Power Company начала проверку атомной электростанции «Хигасидори», расположенной в префектуре Аомори. Сила толчков в регионе составила 6+ по семибалльной шкале Японии.

Ранее в Японии была объявлена эвакуация из-за угрозы цунами.