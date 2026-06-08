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Общество

В Японии объявлена эвакуация из-за угрозы цунами

Эвакуация объявлена для 181 тыс. человек в 6 префектурах Японии из-за угрозы цунами
Eugene Hoshiko/AP

Эвакуация объявлена для 181 тысячи человек в шести префектурах Японии из-за предупреждения о цунами после землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщило пожарное управление министерства общенациональных дел, передает телеканал NHK.

Эвакуация объявлена в префектурах Окинава, Коти, Ибараки, Миэ, Кагосима, Миядзаки. Всем, кто находится в прибрежной зоне, рекомендовали немедленно укрыться в безопасном месте.

Угроза цунами объявлена в обширных районах Японии после землетрясения на Филиппинах. Цунами может захватить обширную область от самого юга до префектуры Тиба рядом с Токио.

До этого японские ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения. Они пришли к выводу, что небольшие толчки, которые в прошлом считались незначительными, могут сигнализировать о накоплении напряжения в земной коре.

Эксперты начали работать над системой, которая позволит отслеживать такую активность в реальном времени. Плотная сеть сейсмических станций в Японии уже сейчас в состоянии фиксировать даже очень слабые толчки.

Ранее у северных Курил произошло землетрясение.

 
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