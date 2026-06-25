На Багамах акула напала на ребенка

Акула напала на 12-летнего американского мальчика во время купания на Багамских островах, ребенок получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в Стэниел-Кей на Экзуме. Ребенка на лодке доставляют в в Нью-Провиденс.

Утверждается, что нападение произошло в районе островов Экзума-Кейс во время экскурсии. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. По последним данным, его состояние оценивается как стабильное.

До этого сообщалось, что акула пыталась откусить голову посетителя океанариума, который решил с ней поплавать. Инцидент произошел в океанариуме в городе Чанша (КНР). Мужчина по фамилии Бао участвовал в популярном аттракционе, который позволяет посетителям погружаться в резервуар с морскими обитателями.

По словам пострадавшего, сотрудники парка заверили участников, что программа считается безопасной и подходит даже для детей. Однако спустя несколько секунд после погружения на мужчину напала трехметровая песчаная тигровая акула.

Ранее в Приморье рыбаки отбили у акулы гигантского тунца.