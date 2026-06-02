В Приморье рыбаки отбили у акулы гигантского тунца

Рыбаки отбили у акулы огромного тунца в Приморье. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«В Уссурийском заливе продолжается тунцовое нашествие — заядлые удильщики вытаскивают особей весом до 200 килограммов. Рыба пришла в регион вслед за скумбрией и лакедрой, а вместе с ней, как и ожидалось, приплыли зубастые хищницы», — говорится в публикации.

Уточняется, что одна из акул напала на уже пойманную рыбину и откусила ей часть хвоста. Однако это не помешало рыбакам отвоевать добычу и поднять ее на борт.

Как отмечает Telegram-канал, Уссурийский залив сильно прогрелся, в результате к берегам Приморья подтянулись «морские тяжеловесы» из тропиков. Раньше в этом районе попадались тунцы весом максимум 30–40 килограммов.

В марте в США мужчина поймал рыбу-меч весом 218 кг, ставшую рекордным уловом во Флориде.

Гигантскую рыбу заметили во время выхода в море с семьей, арендовавшей лодку в честь окончания школы сына. Борьба с добычей заняла около пяти часов. После этого экипажу потребовалось еще около 30 минут, чтобы окончательно взять ее под контроль и поднять на борт.

Ранее в Индии рыбаки поймали две редкие рыбы и заработали $3800.

 
