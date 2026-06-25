Количество умерших от Эболы в ДР Конго увеличилось

В ДР Конго от Эболы умер уже 291 человек

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 1118, включая 291 летальный исход. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные данные.

В настоящее время в больницах и медицинских изоляторах находятся 408 пациентов, 122 человека полностью выздоровели. Показатель отслеживаемости контактов составляет 77,1%.

Эпидемиологический надзор остается активным. Власти страны зарегистрировали 699 оповещений о заболевших с подозрением на лихородку.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Вспышка вызвана штаммом вируса Эбола Бундибугйо. Сдерживание распространения заболевания осложняется тем, что в настоящее время нет одобренной вакцины или целенаправленного лечения против данного штамма. Ситуация в ДР Конго также осложняется боевыми действиями между правительственными войсками и повстанцами.

Ранее Онищенко рассказал, почему лихорадка Эбола не может вызвать глобальную пандемию.