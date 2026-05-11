В Сибири маленький медвежонок пришел к людям за помощью

Маленький медвежонок-сирота пришел к людям в городе Усть-Кут Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».

Животное забралось на территорию частного дома. Местные жители считают, что его маму-медведицу застрелили охотники.

«Нашедший кроху молодой человек связался с МЧС, охотхозяйством и лесничеством. Косолапый сбегал и залезал на дерево — его пришлось ловить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе есть специальные организации, занимающиеся реабилитацией диких животных. В будущем у медвежонка есть большой шанс вернуться на свободу в лес.

До этого в Иркутской области медведи пробежали по проезжей части. Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах заметно, как три медведя бегут по проезжей части, при этом в один момент животные останавливаются, чтобы посмотреть на автомобиль, но после продолжают убегать.

Позже в Югре лесные хищники вышли на дорогу. Медведи не боялись проезжающих автомобилей. Инцидент записали на видео.

Ранее девушка вышла на прогулку с собакой в российском регионе и встретила медведя.