В Канаде медведица напала на женщину с собакой, защищая медвежонка

В Канаде женщина столкнулась с медведицей во время прогулки с собакой

В Канаде медведица набросилась на женщину с собакой, защищая от нее медвежонка, сообщает CBC News.

Инцидент произошел утром 21 июня в Салмон-Арме. По данным Службы охраны природы Британской Колумбии (BCCOS), женщина гуляла с собакой без поводка по территории Shuswap Memorial Cemetery Trails и столкнулась с самкой черного медведя и ее детенышем. Медведица атаковала женщину, когда домашний питомец погнался за медвежонком.

В результате нападения канадка получила травмы: рваные и колотые раны конечностей и туловища. Пострадавшей на месте оказали первую помощь, затем доставили ее в больницу, а позже отпустили домой. После происшествия тропы временно закрыли.

BCCOS квалифицировала нападение как защитное. Сотрудники службы призвали жителей держать собак на поводке, чтобы снизить риск подобных столкновений с дикими животными.

Ранее в Сибири маленький медвежонок пришел к людям за помощью.