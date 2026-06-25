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Общество

Самый жаркий день за более чем 70 лет зафиксировали в Испании

В Испании 23 июня стало самым жарким днем с 1950 года
Shutterstock

Самый жаркий июньский день по средней температуре с 1950 года зафиксировали в Испании. Об этом сообщило Государственное метеорологическое агентство королевства (Aemet) в соцсети Х.

«Вторник, 23-е число, стал самым жарким днем июня в Испании в целом, по крайней мере с 1950 года», — говорится в сообщении.

Средняя температура по стране достигла 28,17°C. Предыдущий рекорд составлял 28,01 °C и был установлен 30 июня 2025 года.

Локально столбики термометров в отдельных районах преодолевали 40-градусную отметку. На севере страны, в провинции Кантабрия, была зафиксирована экстремальная температура 43,7°C.

22 июня в Испании из-за жары объявили красный и оранжевый уровни погодной опасности.

Самый жаркий день июня за всю историю метеонаблюдений зарегистрировали так же в Великобритании. Метеорологическая служба королевства сообщила, что температура воздуха в графстве Суррей поднялась до 35,7°C. Этот показатель обновил предыдущий рекорд в 35,6°C, зафиксированный в 1976 году.

Ранее ученые предупредили об экстремальной жаре, которая может привести к голоду.

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