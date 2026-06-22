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Политика

Ученые предупредили об экстремальной жаре, которая может привести к голоду

The Guardian: возвращение Эль-Ниньо угрожает продовольственной безопасности
Sarah Meyssonnier/Reuters

Ученые обеспокоены возвращением климатического явления Эль-Ниньо, которое может негативно повлиять на продовольственную безопасность и состояние здоровья населения в ряде регионов мира. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователь Войесса, изучающий связь Эль-Ниньо с распространением малярии в Эфиопии, отметил, что обеспечение населения продовольствием играет ключевую роль в снижении последствий климатических аномалий. По его словам, перебои с поставками продовольствия особенно остро отражаются на наиболее уязвимых группах населения.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность того, что Эль-Ниньо достигнет максимальной силы к концу года, составляет 63%. Австралийское метеорологическое бюро также предупреждает о рисках усиления экстремальной жары и увеличения числа лесных пожаров.

Специалисты отмечают, что в прошлом Эль-Ниньо неоднократно приводил к серьезным экономическим и гуманитарным последствиям. В этом году некоторые исследователи неофициально называют ожидаемое явление «супер Эль-Ниньо» из-за прогнозируемой масштабной температурной аномалии.

До этого во Франции 35 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары, прогнозируемой на 21 июня. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C.

Ранее сообщалось о рекордной жаре в Европе.

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