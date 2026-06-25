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Общество

В Йемене журналист не выжил при детонации взрывного устройства в автомобиле

Журналист телеканала Al Hadath не выжил при взрыве его машины в Йемене
Shutterstock

Корреспондент телеканала Al Hadath Мухаммед Аида получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате взрыва его автомобиля в провинции Хадрамаут в Йемене. Об этом сообщил телеканал.

По предварительным данным, в машине журналиста сдетонировало взрывное устройство. Инцидент произошел в административном центре провинции городе Эль-Мукалла.

В настоящий момент подробности произошедшего выясняются.

В марте израильский самолет выпустил ракету по автомобилю съемочной группы телеканала RT в момент пересечения моста около военной базы в Ливане. Журналист Стив Суини и оператор в ходе атаки получили ранения и попали в госпиталь. Их зацепило шрапнелью, оба пребывали в сознании.

Во время атаки журналисты вели репортаж, записав момент удара на видео. На кадрах видно, как корреспондент успевает уклониться в последний момент, после чего снаряд падает и взрывается в нескольких метрах от них.

Ранее российский журналист попал под удар дрона ВСУ во время «режима тишины» Зеленского.

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