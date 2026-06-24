Глава ОАК назвал сроки подписания контракта на поставку новой партии МС-21 «Аэрофлоту»

ОАК нацелен на подписание контракта на поставку 90 МС-21 «Аэрофлоту» в ближайшее время

Контракт с «Аэрофлотом» на поставку второй партии из 90 самолетов МС-21 согласован, его подпишут в ближайшее время. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха, передает РИА Новости.

«Думаю, что в самое ближайшее время контракт [на вторую партию] будет подписан», — сказал он.

По его словам, ожидается решение по выделению финансирования.

До этого глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявлял, что компания планирует получить 200 отечественных самолетов МС-21 до 2033 года. В целом перевозчик планирует нарастить долю отечественных самолетов в своем парке до половины в течение десяти лет.

МС-21 - отечественный проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолета, который сменит Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке. Его считают альтернативой самолетам иностранного производства.

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