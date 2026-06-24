Сибиряк организовал филиал нежелательной организации и попал в колонию на три года

Омский областной суд оставил без изменений приговор мужчине, который открыл филиал организации, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Сибиряк проведет три года в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Судебной коллегией по уголовным делам Омского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и защитника – без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Как уточняется, мужчина ранее был осужден условно.

15 июня Краснодарский краевой суд приговорил жителя Новороссийска к 18 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. По данным следствия, обвиняемый является противником государственной власти России и специальной военной операции. В мае 2023 года мужчина присоединился к открытому чату в одном из мессенджеров, чтобы оказать содействие Вооруженным силам Украины. После этого он разместил в чате фотографии и сведения, представляющие ценность для спецслужб Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ, установил суд.

Ранее молодому россиянину дали 22 года за подготовку к подрыву военного.