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Общество

Сибиряк организовал филиал нежелательной организации и попал в колонию на три года

В Омске суд оставил приговор организатору филиала нежелательной организации
Shutterstock

Омский областной суд оставил без изменений приговор мужчине, который открыл филиал организации, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Сибиряк проведет три года в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Судебной коллегией по уголовным делам Омского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и защитника – без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Как уточняется, мужчина ранее был осужден условно.

15 июня Краснодарский краевой суд приговорил жителя Новороссийска к 18 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. По данным следствия, обвиняемый является противником государственной власти России и специальной военной операции. В мае 2023 года мужчина присоединился к открытому чату в одном из мессенджеров, чтобы оказать содействие Вооруженным силам Украины. После этого он разместил в чате фотографии и сведения, представляющие ценность для спецслужб Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ, установил суд.

Ранее молодому россиянину дали 22 года за подготовку к подрыву военного.

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