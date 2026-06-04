Молодому россиянину дали 22 года за подготовку к подрыву военного

В Воронеже 22-летнего парня приговорили к 22 годам колонии за подготовку теракта

Воронежский суд приговорил 22-летнего Арсения Короля к 22 годам лишения свободы за госизмену и подготовку теракта. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуре.

Первые пять лет своего наказания он будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

В феврале 2024 года обвиняемый начал сотрудничать с иностранной террористической организацией, прошел обучение работе со взрывчаткой и по заданию кураторов снимал автомобиль российского военнослужащего с целью последующего подрыва. Преступление пресекли сотрудники ФСБ, изъяв самодельное взрывное устройство.

Недавно Второй Восточный окружной военный суд Новосибирска приговорил к пяти годам колонии жителя Томской области за оправдание терактов в России в комментарии в мессенджере. Как уточнили в региональном УФСБ «Фигурант уголовного дела размещал в Telegram комментарии, оправдывающие совершение терактов на объектах транспортной инфраструктуры России».

Ранее московского студента обвинили в подготовке теракта.