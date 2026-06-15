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Общество

Житель Новороссийска получил 18 лет колонии за госизмену

Суд приговорил жителя Новороссийска к 18 годам колонии за госизмену

Краснодарский краевой суд приговорил жителя Новороссийска к 18 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

По данным следствия, обвиняемый является противником государственной власти России и специальной военной операции (СВО). В мае 2023 года мужчина присоединился к открытому чату в одном из мессенджеров, чтобы оказать содействие Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Подсудимый, имея доступ к информации, полученной им во время прохождения военной службы в г. Новороссийске, разместил в чате фотографии и сведения, представляющие ценность для спецслужб Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ», — говорится в сообщении.

Суд признал жителя Новороссийска виновным по статье о государственной измене. Ему назначили наказание в виде 18 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года. Подсудимому также запретили пользоваться интернетом на 2,5 года.

5 июня Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга за попытку совершить государственную измену и участие в террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). По информации ФСБ, мужчина планировал вступить в украинскую военизированную группировку. Для этого он разработал план для перехода границы через Белгородскую область. Там его задержали у села Муром Шебекинского округа.

Ранее молодому россиянину дали 22 года за подготовку к подрыву военного.

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