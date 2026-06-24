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Общество

Троим детям стало плохо у бассейна на северо-западе Москвы

112: троим детям стало плохо из-за выброса хлора в Москве
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Троим детям стало плохо из-за выброса хлора на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Резкий запах ощущался возле бассейна, расположенного на Пенягинской улице.

В свою очередь РЕН ТВ уточняет, что измерения воздуха не выявили нарушений.

Бассейн, в котором, предположительно, произошел выброс хлора, закрыли.

На месте работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что в турецкой провинции Анталья 25 человек пострадали из-за утечки хлора в отеле, среди них были и россияне. Инцидент произошел в районе Кызылагач популярной туристической зоны Манавгата. Пострадавших осмотрели врачи, госпитализация не потребовалась.

В начале июня в Новосибирске несколько детей госпитализировали с отравлением после отдыха в развлекательном парке. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Ранее в Уфе дети отравились едой с лекарствами родственника.

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