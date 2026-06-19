В турецком отеле произошло массовое отравление при утечке хлора

Haber7: после утечки хлора в отеле в Анталье госпитализировали 25 человек

В турецкой провинции Анталья 25 человек попали в больницу из-за утечки хлора в одном из отелей, сообщает Haber7. По данным издания, инцидент произошел в районе Кызылагач популярной туристической зоны Манавгата.

Утечка хлора случилась при проведении работ по дезинфекции в техническом помещении отеля. От отравления ядовитыми парами пострадали и сотрудники гостиницы, и постояльцы. Всех пострадавших в качестве меры предосторожности отвезли в ближайшие больницы, откуда они были выписаны после медицинского осмотра. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия работали бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии. По факту случившегося начато расследование.

Хлор при утечке скапливается в низинах и подвалах. Вдыхание его паров вызывает ожог слизистых, резь и жжение в глазах, слезотечение, сухой мучительный кашель, боль за грудиной. При высоких концентрациях хлор разрушает легочные альвеолы, вызывая токсический отек легких. Хроническое воздействие ведет к бронхитам, пневмосклерозу и легочной недостаточности. Тяжелое поражение может вызвать остановку дыхания. Специфического антидота от паров хлора нет, первая помощь — промывание глаз и слизистых 2%-ным раствором соды и экстренная госпитализация.

Ранее в московском фитнес-центре четверо посетителей отравились хлором.