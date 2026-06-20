В Подольске голый мужчина пробрался в чужую квартиру и устроился в постели со спящими детьми

Жительница подмосковного Подольска обнаружила голого соседа в постели со своими детьми посреди ночи. Об этом сообщает Baza.

По рассказам Екатерины, она проснулась от шума в квартире и сначала подумала, что вернулся муж. Однако вместо супруга женщина увидела голого соседа, который прилег на кровать к ее спящим детям. Женщина испугалась, начала кричать и требовать, чтобы сосед ушел, на что тот попросил ее говорить тише. Затем он все-таки встал с кровати, побродил по чужой квартире и ушел к себе домой.

Екатерина вызвала полицию, однако уголовное дело в отношении соседа возбуждать не стали. В процессе общения с полицейскими сосед рассказывал, что у него был роман с женщиной, от которой он ушел, побоявшись возвращения ее мужа. Затем мужчина стал говорить, что просто перепутал квартиры, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения из-за выпитых шести литров пива.

Екатерина намерена добиться объективной проверки действий соседа и наказания соседа.

До этого похожий случай произошел в Германии. Там посреди ночи голый сосед проник в спальню к молодоженам.

Ранее мужчина без штанов пробежался по проезжей части и попал на видео.