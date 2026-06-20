Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против ИранаНападение на ТЦ в Краснодаре
Общество

В Подольске голый мужчина пробрался в чужую квартиру и устроился в постели со спящими детьми

Жительница Подольска застала голого соседа в постели со своими детьми
Telegram-канал «Baza»

Жительница подмосковного Подольска обнаружила голого соседа в постели со своими детьми посреди ночи. Об этом сообщает Baza.

По рассказам Екатерины, она проснулась от шума в квартире и сначала подумала, что вернулся муж. Однако вместо супруга женщина увидела голого соседа, который прилег на кровать к ее спящим детям. Женщина испугалась, начала кричать и требовать, чтобы сосед ушел, на что тот попросил ее говорить тише. Затем он все-таки встал с кровати, побродил по чужой квартире и ушел к себе домой.

Екатерина вызвала полицию, однако уголовное дело в отношении соседа возбуждать не стали. В процессе общения с полицейскими сосед рассказывал, что у него был роман с женщиной, от которой он ушел, побоявшись возвращения ее мужа. Затем мужчина стал говорить, что просто перепутал квартиры, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения из-за выпитых шести литров пива.

Екатерина намерена добиться объективной проверки действий соседа и наказания соседа.

До этого похожий случай произошел в Германии. Там посреди ночи голый сосед проник в спальню к молодоженам.

Ранее мужчина без штанов пробежался по проезжей части и попал на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стартует третий сезон «Дома Дракона». Чего ждут от продолжения эпической саги о Таргариенах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!