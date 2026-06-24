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Общество

В Калининграде родственникам передали останки погибшего в 1945 году летчика

Останки найденного под Калининградом пилота Ил-2 передали родственникам
Алексей Беспрозванных/MAX

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем канале на платформе «Макс», что останки одного из членов экипажа советского штурмовика Ил-2 Александра Машковцева, найденного под Калининградом, были переданы родственникам.

В Зеленоградском районе Калининградской области поисковики обнаружили штурмовик Ил‑2 вместе с останками 25 красноармейцев, а также установили личности пилотов. Ими оказались командир машины — капитан Александр Машковцев и стрелок — Павел Михеев.

«Сегодня передали родственникам останки капитана Красной армии Александра Ивановича Машковцева. Будут хоронить на малой родине героя — в Кировской области. Приехал и мой друг Олег, который увидел сюжет на федеральном канале и узнал о своем родственнике», — написал Беспрозванных.

22 июня на Поклонной горе в День памяти и скорби провели центральное мероприятие международной акции «Сад памяти». Участники высадили памятные деревья возле Музея Победы. Мероприятие посвятили погибшим в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Церемонию посетили представители федеральных органов власти и общественных организаций, ветераны и потомки полководцев Великой Победы, участники СВО, представители компаний-партнеров акции и волонтеры.

Ранее в Узбекистане в 116 лет умер старейший ветеран ВОВ.

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