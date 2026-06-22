В Узбекистане в 116 лет умер старейший ветеран ВОВ

В Узбекистане ветеран ВОВ Розибой Сатторов скончался в возрасте 116 лет

Самый старый из живших в Узбекистане ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) Розибой Сатторов скончался на 117-м году жизни. Об этом написал в Telegram-канале глава информационной службы администрации Кашкадарьинской области республики Ахрор Содиков.

Он выразил соболезнования семье и родственникам покойного.

По словам Содикова, в военных действиях в годы ВОВ участвовали 47 тыс. жителей Кашкадарьинской области. После окончания боевых действий с фронта вернулись примерно 22 тыс. чел.

В прошлом апреле ветеран ВОВ Мария Барсученко умерла на 106-м году жизни в Дмитрове. В 1941 году юная стрелочница совершила изменивший ход сражения за Москву подвиг. Барсученко открыла путь бронепоезду НКВД (Народного комиссариата внутренних дел, центрального органа госуправления СССР), который вовремя преградил дорогу немецким танкам, рвавшимся через канал к Дмитрову.

Ранее умер экс-командир «Альфы», освобождавший заложников в Буденновске.