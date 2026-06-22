На Поклонной горе акцией «Сад памяти» почтили память участников ВОВ

На Поклонной горе в День памяти и скорби провели центральное мероприятие международной акции «Сад памяти». Об этом сообщили организаторы проекта.

Участники высадили памятные деревья возле Музея Победы. Мероприятие посвятили погибшим в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Церемонию посетили представители федеральных органов власти и общественных организаций, ветераны и потомки полководцев Великой Победы, участники СВО, представители компаний-партнеров акции и волонтеры.

Также в рамках всероссийского проекта «Города героев. Год памяти» в акции на Поклонной горе приняли участие представители благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet.

Перед закладкой аллеи провели возложение цветов, зажжение памятных свечей и минуту молчания. Участники почтили память павших защитников Отечества и осмотрели обновленную экспозицию Музея Победы.

Организаторы отметили, что в седьмом сезоне проекта высадили свыше 27 млн деревьев. Акция охватила все регионы страны и 58 государств. В этом году «Сады памяти» впервые появились в 6 странах: Албании, Ливии, Мавритании, Мозамбике, Таиланде и на Ямайке.

Председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко отметила всенародный характер инициативы. Проект охватил более 100 стран мира за все годы проведения.

Важность «Сада памяти» в историческом контексте отметил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

«Мы видим в обществе высокий запрос на справедливость, на честную историю, на имена наших героев. В память о том уникальном поколении победителей, которое нам сохранило нашу историю, наш язык, наши традиции акция нужна как никогда, потому что мы боремся на новых фронтах все за те же вечные ценности», — подчеркнул он.

Напомним, седьмой сезон акции стартовал 18 марта в Севастополе и Крыму. При этом осенью деревья посадят в арктических и дальневосточных регионах России.