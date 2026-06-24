Названа разница в баллах ЕГЭ для поступления на платные и бюджетные места

Рособрнадзор: поступающим на платные места в вузы нужно на 42 балла ЕГЭ меньше

Для поступления на платные места в российские вузы иногда требуется на 42 балла ЕГЭ меньше, чем на бюджетные. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии «Юридическое образование: обучение длиною в жизнь» в рамках Петербургского международного юридического форума, передает «Интерфакс».

Руководитель надзорного ведомства охарактеризовал разрыв по баллам ЕГЭ между платными и бесплатными местами как «колоссальный по ряду вузов», добавив, что речь идет о многих учебных заведениях — и частных, и государственных.

По словам Музаева, в отдельных вузах по конкретному предмету разрыв может достигать 42 баллов. В среднем же разница между требуемыми для поступления баллами варьируется от 36 до 42 баллов, добавил он.

Глава Рособрнадзора отметил, что разрыва в баллах ЕГЭ для поступления в государственные и частные вузы практически нет. На бюджетные места требуется от 70 баллов, на платные — в среднем от 46 баллов, добавил Музаев.

В Минпросвещения уточняли, что в нынешнем году выросло число выпускников, получивших высокие баллы за ЕГЭ (от 70 до 100) по четырем предметам — русскому языку, литературе, истории и химии.

Ранее в Москве школьница сдала ЕГЭ на максимальное количество баллов.