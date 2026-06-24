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Общество

Суд оштрафовал двух иноагентов на 120 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал журналиста Гатова и экс-депутата Соленову
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Савеловский районный суд Москвы привлек к административной ответственности журналиста Василия Гатова (признан в РФ иностранным агентом) и бывшего муниципального депутата Марию Соленову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал их виновными по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Гатову назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 80 тысяч руб. за два нарушения, Соленовой — 40 тысяч руб., уточнили в пресс-службе судов.

Минюст внес Гатова в перечень иноагентов в марте 2025 года. По данным ведомства, журналист выступал против проведения спецоперации на Украине. Сейчас он проживает за рубежом.

В апреле прошлого года в отношении Марии Соленовой возбудили уголовное дело за помощь бойцам украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Она опубликовала в интернете публикации со ссылками для сбора средств на покупку беспилотников для Вооруженных сил Украины и витаминов для боевиков «Азова». В настоящее время Соленова находится за границей.

Ранее суд оштрафовал ведущую «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) на 40 тыс. рублей.

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