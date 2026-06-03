Суд оштрафовал ведущую «Дождя» Монгайт на 40 тыс. рублей

Суд в Москве оштрафовал Монгайт на ₽40 тыс. за нарушение закона об иноагентах

Пресненский районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 40 тыс. рублей ведущей телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анне Монгайт (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, журналистку признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах»).

«Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», — сообщили в суде.

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил Анну Монгайт к пяти годам колонии по делу о распространении фейков об армии в октябре прошлого года. Обвинение запрашивало для журналистки восемь лет колонии. Поводом для возбуждения дела стали публикации в Telegram-канале Монгайт, в которых, по версии следствия, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ. Срок наказания будет исчисляться с момента ее фактического задержания на территории России либо передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

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