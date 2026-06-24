Охранники устроили поножовщину в ночном клубе в центре Москвы

«МК»: охранник клуба в центре Москвы напал с ножом на коллегу и ранил его

В центре Москвы охранник клуба ранил коллегу ножом во время ссоры на работе, стало известно mk.ru.

Инцидент произошел 23 июня около 21:00 в заведении на Берсеневской набережной, где повздорили двое сотрудников ЧОП.

По данным СМИ, словесный конфликт быстро перерос в потасовку, в ходе которой один из мужчин нанес оппоненту два ножевых ранения.

Пострадавшего, 39-летнего уроженца ЛНР, в тяжелом состоянии доставили в больницу и провели ему операцию. Обстоятельства случившегося выясняются.

20 июня в Краснодаре юноша, вооруженный ножами и мачете, напал на посетителей МФЦ. По информации источника, нападавший действовал в одиночку: он вошел в здание ТЦ, взорвал мощную самодельную петарду и стал бросаться с ножом на окружающих. У пострадавших, кроме ножевых ранений, — травмы от осколков. Как стало известно, первым, кто попался под руку злоумышленнику, стал охранник торгового центра. Он попытался задержать преступника, но был серьезно ранен в грудь. Изначально сообщалось об одной раненой — она не выжила. В настоящее время число пострадавших выросло до пяти.

Ранее в Петербурге мужчина устроил поножовщину на свадьбе родственницы.